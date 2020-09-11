Google подстроится под запросы перед выборами в США

Компания Google перед выборами президента США намерена скорректировать автозаполнение строки в поиске. Пользователям не будут предлагаться фразы, связанные с легитимностью выборов или их безопасностью.

Соответствующее заявление было опубликовано в блоге компании.

«Мы расширили нашу политику автозаполнения в отношении выборов. Мы будем убирать предположения, которые можно интерпретировать как заявления в поддержку или против того или иного кандидата или политической партии. Мы также будем удалять предположения, которые можно интерпретировать как заявления относительно участия в выборах», — говорится в сообщении.

В автозаполнении также не будут появляться предложения о голосовании по телефону или наоборот о запрете на эту форму волеизъявления. Из поиска исключат фразы, начинающиеся со слов «пожертвовать» любой партии или кандидату.

На выдаче ссылок новая мера никак не отразится. Пользователи смогут искать все, что захотят.

Президент США Дональд Трамп на один год продлил санкции в связи попытками иностранного вмешательства в президентские выборы. Подразумеваются «несанкционированный доступ к избирательной инфраструктуре» и «скрытое распространение пропаганды и дезинформации».