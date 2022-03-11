Google перестал подключать российских пользователей к облачному хранилищу

Компания Google перестала регистрировать новых пользователей из России в облачном сервисе Google Cloud. Об этом сообщил Bussines Insider, ссылаясь на заявление руководства издания.

В Googlt подчеркнули, что будут внимательно наблюдать за развитием событий. Сервис ограничил доступ для россиян к платным приложениям и подпискам в магазине приложений Google Play. Корпорация также приостановила продажу онлайн-рекламы в РФ.

Ранее стало известно, что сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz решили порвать отношения с Россией и Белоруссией. Spotify приостановил продажу премиум-подписки в России. Причиной стали ограничения работы платежных систем Visa и Mastercard.

О приостановке своей работы в России сообщила стриминговая платформа Netflix. Компания предупредила об аннулировании российских аккаунтов по окончании расчетного периода.