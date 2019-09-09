Google ответил на претензии РКН и ЦИК о вмешательстве в выборы

Google прокомментировал обвинения во вмешательстве в российские выборы. В компании заметили, что поддерживали отечественную политическую рекламу, не нарушая при этом местные законы.

Ответ корпорации Google Inc. привело агентство Reuters. Отмечается, что данные о распространении политической рекламы в заявлении Google не приводятся.

По мнению замглавы ЦИК РФ Николая Булаева, на Facebook и Google были опубликованы материалы, которые можно охарактеризовать как вмешательство во внутренние дела России.

Комиссия Госдумы рассмотрит данные о вмешательстве Google и Facebook в выборы Подробнее

Как уточнили в Роскомнадзоре, в день выборов на обоих ресурсах присутствовала политическая реклама. В ведомстве заметили, что хотят передать сведения о нарушении российского законодательства о выборах парламентариям.

Рассмотрением фактов предполагаемого вмешательства Facebook и Google в выборы на территории РФ займется комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Она изучит все данные, которые предоставит Роскомнадзор и Центризбирком.