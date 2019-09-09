Google ответил на претензии РКН и ЦИК о вмешательстве в выборы
Ответ корпорации Google Inc. привело агентство Reuters. Отмечается, что данные о распространении политической рекламы в заявлении Google не приводятся.
По мнению замглавы ЦИК РФ Николая Булаева, на Facebook и Google были опубликованы материалы, которые можно охарактеризовать как вмешательство во внутренние дела России.
Комиссия Госдумы рассмотрит данные о вмешательстве Google и Facebook в выборыПодробнее
Как уточнили в Роскомнадзоре, в день выборов на обоих ресурсах присутствовала политическая реклама. В ведомстве заметили, что хотят передать сведения о нарушении российского законодательства о выборах парламентариям.
Рассмотрением фактов предполагаемого вмешательства Facebook и Google в выборы на территории РФ займется комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Она изучит все данные, которые предоставит Роскомнадзор и Центризбирком.