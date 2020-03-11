Google оштрафовали более чем на 8 млн долларов в Швеции
Шведская Инспекция по защите данных оштрафовала Google на 75 миллионов крон (8,3 миллиона долларов), передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, компания нарушила Общий регламент защиты данных.
«Одним из важных здесь является право пользователя на удаление результатов поиска. Сейчас мы видим, что Google не соблюдает это право», — обратил внимание гендиректор Инспекции по защите данных Лена Линдгрен Шелин.
Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что три года назад ведомство потребовало от Google удалять результаты поиска пользователей, особенно тех, которые содержат личные данные. Однако выяснилось, что компания не выполнила этого предписания.