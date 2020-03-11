Google оштрафовали более чем на 8 млн долларов в Швеции

По данным информагентства, компания нарушила Общий регламент защиты данных.

«Одним из важных здесь является право пользователя на удаление результатов поиска. Сейчас мы видим, что Google не соблюдает это право», — обратил внимание гендиректор Инспекции по защите данных Лена Линдгрен Шелин.

Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что три года назад ведомство потребовало от Google удалять результаты поиска пользователей, особенно тех, которые содержат личные данные. Однако выяснилось, что компания не выполнила этого предписания.