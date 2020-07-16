Gооglе объяснил отсутствие Палестины на карте

В Google стараются объективно отображать спорные области, используя для их границ пунктирную серую линию. Так компания объяснила отсутствие Палестины на своих картах.

Об этом РИА «Новостям» сообщили в пресс-службе организации.

«Мы сохраняем нейтралитет в отношении геополитических споров и прилагаем все усилия для объективного отображения спорных областей на наших картах с использованием пунктирной серой линии границы», — рассказали в пресс-службе Google.

В компании отметили, что их подход к изображению территорий на картах не поменялся. Для этого Google использует информацию различных картографических организаций при принятии решений о том, как изобразить спорные границы.

Ранее в американском сервисе Google Maps перестала отображаться Палестина. При ее поиске выдаются соседние государства. Палестина, как независимое государство, признана только 137 странами. Среди них нет США.