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    16 июля 2020, 21:08

    Gооglе объяснил отсутствие Палестины на карте

    Арина Гудилова

    В Google стараются объективно отображать спорные области, используя для их границ пунктирную серую линию. Так компания объяснила отсутствие Палестины на своих картах.
    Gооglе объяснил отсутствие Палестины на карте

    Об этом РИА «Новостям» сообщили в пресс-службе организации.

    «Мы сохраняем нейтралитет в отношении геополитических споров и прилагаем все усилия для объективного отображения спорных областей на наших картах с использованием пунктирной серой линии границы», — рассказали в пресс-службе Google.

    В компании отметили, что их подход к изображению территорий на картах не поменялся. Для этого Google использует информацию различных картографических организаций при принятии решений о том, как изобразить спорные границы.

    Ранее в американском сервисе Google Maps перестала отображаться Палестина. При ее поиске выдаются соседние государства. Палестина, как независимое государство, признана только 137 странами. Среди них нет США.