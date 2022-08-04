Google назвал причину удаления YоuТubе-канала Гоблина

Канал на YоuТubе блогера и переводчика Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, удалили за нарушение политики Google в отношении разжигания ненависти. В компании заявили, что вынесли пользователю три предупреждения за 90 дней.

«Страйки» Гоблин получил за контент, который якобы «отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия». Позицию Google привел РБК.

«Это был третий „страйк“ канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова удален», — подчеркнули в компании, добавив, что в том числе подразумевали боевые действия на Украине.

Сам Гоблин заметил, что удаление его канала на YouTube было вопросом времени. Российский сегмент на площадке, по его словам, модерируют именно украинцы.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал блогера и пообещал отомстить видеохостингу за необоснованную блокировку канала.