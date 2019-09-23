Иранкам разрешили ходить на футбол. Это прорыв, но не путь к свободе

Иранки смогут приходить на футбол, начиная с отборочного турнира ЧМ в октябре. Президент ФИФА сумел договориться с властями исламской республики и устранить закон, действующий уже 40 лет. «360» узнал, почему прекрасному полу запретили смотреть игру с мячом и приведет ли отмена ограничения к созданию более прогрессивного общества.

Президент ФИФА Джанни Инфантино обсудил с иранскими властями вопрос допуска женщин на матчи. Об этом сообщают в «Би-би-си».

«Нас заверили, что со следующей международной игры Ирана, которая должна состояться 10 октября, женщинам будет разрешено выходить на футбольные стадионы. Это нечто очень важное — в течение 40 лет такого не происходило, не считая пары исключений», — заявил Инфантино.

Поводом для обсуждений стала недавняя гибель иранской болельщицы. 29-летняя Саар Ходайяри переоделась мужчиной, чтобы пройти на стадион. Девушку арестовали. Она провела за решеткой три месяца. Перед очередным заседанием Ходайяри отпустили. Ей грозило полгода тюрьмы. Женщина не выдержала и подожгла себя перед зданием прокуратуры. Через неделю она скончалась в больнице от ожогов.

Трагедия всколыхнула мировую общественность и стала билетом на матчи другим иранкам.

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В Исламской республике женщинам запретили присутствовать на матчах сразу после революции 1979 года. Запрет не предусмотрен законами, но строго соблюдается, утверждает правозащитная организация Human Rights Watch.

Причем камнем преткновения стала не сама игра, а обнаженные ноги спортсменов. Именно их, по мнению властей, не стоит видеть приличным девушкам. Также в Тегеране уверены: не подобает женщинам и слушать неприличные крики болельщиков. При этом сами иранки обожают футбол.

Разрешение посещать матчи женщинам Ирана — настоящий прорыв. Так считает политолог из Турции Джейлан Озгюль.

Да, это настоящий прорыв для Ирана. Но он не приведет к более свободному обществу. Разрешение делать какую-то одну вещь не приведет ни в Иране, ни в Саудовской Аравии к освобождению женщин. Помочь может лишь смена режима. Иначе останется архаичная модель, к сожалению Джейлан Озгюль политолог.

Корни достаточно высоких требований к прекрасному полу в Иране и КСА Озгюль видит в Исламской революции. Тогда установление прочной исламской власти в Тегеране поставило под сомнение неформальное лидерство суннитской Саудовской Аравии в мусульманском мире. И между странами началось некое соревнование, которое собеседник «360» обозначила как «кто лучший мусульманин».

По словам Озгюль, до 1979 года и Иран, и КСА были более свободными для женщин. «Все эти строгие запреты появились после Исламской революции, так как КСА пытается показать всему миру, что она лучшее мусульманское государство. Тем же самым занимается и Иран. Это своеобразное соревнование между двумя странами», — считает политолог.