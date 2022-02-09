Экипаж пилота Ильи Квасникова и штурмана Романа Баландина на ралли «Карелия-2022» случайно сошел с трассы под конец гонки. На бешеной скорости их машина перевернулась на крышу.

Квасников вел прямую трансляцию ралли. Позже он выложил видео прохождения трассы у себя на YоuТubе. В конце маршрута пилот Квасников не справился с управлением и на полном ходу сошел с трассы. Автомобиль гонщиков едва не смел зрителей ралли, а затем перевернулся на крышу. К счастью, падение спортсменов было мягким, они не пострадали.

«Крыша мягонькая. Но я обосрался», — со смехом констатировал Баландин.

Ранее немецкие инженеры превратили снос старого моста в шоу. Вокруг него специально создали безопасную зону, чтобы все желающие могли наблюдать за операцией на расстоянии или по телевизору.