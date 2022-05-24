Гонщика Феттеля обокрали в Испании

В Барселоне у четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля украли рюкзак с документами и беспроводными наушниками. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

«Известия» написали, что злоумышленники стащили рюкзак из авто Феттеля, когда тот вышел из машины на короткое время. При помощи смартфона гонщику удалось отследить наушники по GPS-сигналу. Он нашел их в вазе для цветов в одном из районов города, но документов там не было. Правоохранители ищут людей, причастных к краже.