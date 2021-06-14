Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей в Техасе. Видео

В американском штате Техас автомобиль во время грязевых гонок ушел в занос и въехал в толпу зрителей. Пострадали 29 человек, из них трое находятся в критическом состоянии, сообщил местный телеканал KVIA.

Момент аварии попал на видео, снятое очевидцами.

В офисе шерифа округа Эль-Пасо сообщили, что один из автомобилей, участвовавших в заезде, по неизвестной причине выехал за пределы грязевого трека, врезался в ограждение и наехал на толпу зрителей. Это произошло в воскресенье в населенном пункте Фабенс.

Местные власти рассказали, что всего пострадали 29 человек, из них трое получили тяжелые травмы. Госпитализация потребовалась восьмерым пострадавшим. Помимо зрителей, автомобиль задел еще три другие машины. Информации о состоянии водителя не поступало.

В социальных сетях также распространили кадры с последствиями аварии.

В январе в Карелии гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей. Тогда пострадали два человека, их доставили в больницу.