Гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда на Украине

Очевидцы сняли момент происшествия на видео, которое впоследствии было опубликовано в YouTube. На кадрах видно, как автомобиль занесло на трассе. Машина резко съехала на обочину и въехала в толпу зрителей, смотревших гонки. От удара один человек подлетел в воздух на несколько метров. Позже выяснилось, что потерпевшим оказался 31-летний мужчина. Он был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Отмечается, что изначально трасса была плохо подготовлена к заезду. Проводивший соревнования городской совет не посоветовался с полицией насчет правил безопасности на мероприятии.

У участников автогонок возникли проблемы еще до начала заезда. Один автомобиль развернуло на скользком асфальте, еще одна машина потеряла колесо.