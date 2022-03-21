Гонконг возобновит авиасообщение с некоторыми странами

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам рассказала, что с 1 апреля возобновляется авиасообщение с девятью странами. Будут осуществляться полеты в Австралию, Канаду, США, Пакистан, Индию, Непал, Францию, Великобританию и на Филиппины. Об этом написало РИА ФАН.

Также власти приняли решение сократить карантинный период с двух недель до одной в случае, если ПЦР-тест на коронавирус будет отрицательным на шестой и седьмой день пребывания.

Лам подчеркнула, что въезд в город открыт только для резидентов.