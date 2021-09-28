Гонконг признает российские сертификаты о вакцинации от коронавируса

Власти специального административного района Гонконг объявили о признании российских сертификатов вакцинации от коронавируса с 29 сентября. Сообщение об этом появилось в Facebook генконсульства России в Гонконге.

В дипмиссии пояснили, что это решение было принято, чтобы частично снять санитарно-эпидемиологические миграционные ограничения для въезжающих с территории «стран с высоким риском заражения». К таким странам Гонконг относит и Россию.

По новым правилам россиянам не нужно будет отбывать обязательный трехнедельный карантин в третьей стране, а потом ехать в Гонконг. Теперь это можно будет делать напрямую, но в самоизоляции все равно придется провести 21 день в специализированный гостинице.

Для посадки на рейсы до Гонконга россияне должны будут предъявлять сертификаты вакцинации с QR-кодом. Этот документ можно получить на портале госуслуг после прививки от коронавируса.

Накануне стало известно, что россиян и жителей других стран, которые привились «Спутником V», планируют не пускать в США, сообщала «Газета.ru».