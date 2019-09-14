Гонконг негодует. Почему жители района выходят на митинги с зонтиками?

Жители Гонконга уже много дней выражают свое негодование против закона об экстрадиции преступников. Они регулярно выходят на митинги, но всегда делают это с зонтиками, которые постоянно раскрывают, даже если погода ясная. Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока (Санкт-Петербург), востоковед, писатель, переводчик Кирилл Котков объяснил «360» причины этого явления.

«Зонтики нужны, чтобы прятать лица от камер. События 14-го года получили название „революция зонтиков“. Как показала история, 2014-го года были репетициям к событиям 2019-го года. Поводом к нынешним событиям стало принятие закона об экстрадиции, позволяющего выдавать континентальному Китаю преступников, которые бежали с его территории в Гонконг. Гонконг — это вроде Китай, а вроде и нет. В 1997 году, когда территория Гонконга была передана Китаю, было сформулировано, что существующие в Гонконге законы будут неизменны на протяжении 50 лет. И гонконгцы в этом законе об экстрадиции усмотрели нарушение своих прав. Недовольство вмешательством Китая делами Гонконга началось не сейчас, оно имело место еще с конца 90-х годов. За 10 лет британского владычества гонконгцы сформировались в отдельный этнос и китайцами себя не считают», — рассказал эксперт.

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Он добавил, что лица нередко закрывают масками. Как самодельными, так и противогазовыми. В ряде случаев это позволяет спастись от слезоточивого газа, который применяют сотрудники правоохранительных органов.

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«Китай стремится к тому, чтобы создать такое общество, в котором человека, совершившего правонарушение, было несложно идентифицировать. В настоящую площадку будущего цифрового общества превращен Восточный Туркестан, он же Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Везде понатыканы камеры: если человек не в том месте перешел улицу, его идентифицировать несложно», — пояснил специалист.

Кирилл Котков отметил, что Гонконг — особый регион, самоуправляемая территория. Чтобы китайцам попасть туда, требуется виза. Впрочем, китайские туристы активно осваивали Гонконг последние 20 лет.

«И поведение этих туристов, как говорится, ниже плинтуса. Это не прибавляло гонконгцам веры и любви к исторической родине, скорее наоборот отталкивало», — произнес востоковед.

По его словам, закон об экстрадиции неплох. Получается, что из Гонконга сейчас нет выдачи. Если человек совершил в Китае правонарушение, а потом сбежал в Гонконг, его нельзя арестовать и нельзя судить за преступление.

«Этот закон гонконгцы расценили как очередное вмешательство в их дела. Жители Гонконга привыкли свои права отстаивать. Если будет закон об экстрадиции, то и участников митингов могут экстрадировать в Китай, и судить их не по гонконгским, а по китайским законам. Люди боятся последствий. И в Китае все действительно непрозрачно по линии права. Но закон еще не принят. В связи с тем, что происходит в Гонконге, принять его в ближайшее время невозможно», — убежден эксперт.