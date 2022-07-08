«Гонялся за внешними эффектами». Лавров дал характеристику Борису Джонсону

Покинувший пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в политической карьере гонялся исключительно за внешними эффектами и всеми силами держался за власть. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, написал ТАСС.

«Последние пару лет Великобритания разворачивала агрессивную политику против России под предлогом событий на Украине, покрывая киевский режим», — добавил он.

По его словам, Великобритания после выхода из Евросоюза оказалась на задворках европейской политики, а правительство Джонсона пыталось придумать новый альянс вместе с Польшей, Прибалтикой и Украиной для создания собственного плацдарма на континенте.

«Ушел и ушел. Он говорил, что Россию нужно изолировать, а пока же собственная партия изолировала Бориса Джонсона», — заключил дипломат.

Накануне Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. При этом он продолжит выполнять обязанности до назначения нового лидера правительства.