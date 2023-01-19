Мир 19 января 2023, 13:54 Гонения властей Украины на православие отдалит наступление мира в стране — Захарова Захарова: власти Украины продолжают провокации и гонения на православие РИА «Новости»

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Украинские власти продолжают совершать провокационные шаги и занимаются гонениями на сограждан по религиозному признаку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Это только усугубляет затяжной кризис и отдаляет перспективу мирного урегулирования, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Проблему гонений на православие на Украине обсудили 17 января на заседании Совета Безопасности ООН. Представитель РПЦ митрополит Антоний сообщил о репрессивной политике украинских властей против УПЦ. Он напомнил о массовых обысках, которые устраивала СБУ, а также о рейдерских захватах храмов.

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Постпред России при ООН Василий Небензя указал на дискриминационные законодательные нормы против верующих УПЦ. Дипломат предупредил, что такие действия властей Украины будут иметь опасные последствия. В итоге все может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту.

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По мнению Марии Захаровой, дискуссия подтвердила очевидное — нормализация ситуации на Украине является важным элементом на пути к достижению устойчивого мира. Но пока действия правительства этой страны только отдаляют перспективу разрешения кризиса.