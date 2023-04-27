Мир 27 апреля 2023, 13:07 Гонения Украины против УПЦ вышли на новый уровень — Захарова Мария Захарова заявил, что кампания Украины против УПЦ вышла на новый уровень РИА «Новости»

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Гонения киевских властей против Украинской православной церкви вышли на новый уровень, перейдя к попыткам полного уничтожения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Кампания Украины против последователей канонической Украинской православной церкви вышла на новый уровень по своему лицемерию и циничности», — сказала она.

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Захарова отметила, что гонения священников трансформировались в попытки полного запрета и уничтожения УПЦ, став частью закулисной политической борьбы.

«Для украинских властей применение самых широких репрессивных мер является единственным способом продления собственного существования. Им необходимо уничтожить любое инакомыслие, которые нельзя регламентировать, а именно — религию и веру», — добавила дипломат.

Ранее стало известно, что последователи раскольнической Православной церкви Украины взяли под свой контроль Покровский храм в Киевской области, который изначально принадлежал Украинской православной церкви, писал RT.