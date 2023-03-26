26 марта 2023, 04:49
Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем — МИД
МИД Гондураса сообщил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем
МИД Гондураса объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем, страна признает существование только одного Китая с единственным законным правительством. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в своем аккаунте Twitter.
«Государственный секретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству, по поручению президента республики, проинформировал Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами», — говорится в заявлении МИД.
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В заявлении министерства отмечено, что Гондурас признает существование только одного Китая и то, что Китайская Народная Республика является единственным законным правительством.
Китай намерен двигаться в сторону процесса воссоединения с Тайванем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей. Надо предпринять усилия для мирного развития отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.
Китай
Тайвань
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