Гондурас подписал договор на закупку «Спутника V»

Власти Гондураса подписали договор на закупку российской вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Об этом сообщил президент республики Хуан Орландо Эрнандес.

«Мы только что завершили [онлайн-]встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций [Кириллом Дмитриевым]. Он отправил нам контрактные документы, они подписаны», — сказано в сообщении пресс-службы президента в Twitter.

Ранее начались поставки «Спутника V» в Аргентину, Венесуэлу и другие страны. В России это самая массовая вакцина от коронавируса. Антитела вырабатываются после двух прививок, которые ставят с разницей в три недели.

«Спутник V» зарегистрировали более чем в 40 странах мира.

По данным оперативного штаба по COVID-19, в России лечение от коронавируса проходят 320,5 тысячи человек. С начала марта за сутки в среднем выявляют по 10-11 тысяч новых случаев заражения и регистрируют около 400 смертей. За день выздоравливают 10-15 тысяч человек.