Гончарук заявил, что Украина скоро войдет в Евросоюз

По данным телеканала «Царьград», он уверен, что это произойдет в течение пяти лет. Также Гончарук пояснил, что для этого необходимо «синхронизировать» политику с членами ЕС. Речь в том числе и о «Европейском зеленом соглашении».

«Амбициозная цель Евросоюза — к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха», — написал премьер.