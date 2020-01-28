Гончарук заявил, что Украина скоро войдет в Евросоюз
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обозначит сроки, в которые Украина станет членом Евросоюза. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал политика.
По данным телеканала «Царьград», он уверен, что это произойдет в течение пяти лет. Также Гончарук пояснил, что для этого необходимо «синхронизировать» политику с членами ЕС. Речь в том числе и о «Европейском зеленом соглашении».
«Амбициозная цель Евросоюза — к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха», — написал премьер.