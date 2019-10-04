Гончарук рассказал, сколько украинцев живут за чертой бедности

Согласно данным госстата, на Украине проживают 41,99 миллиона человек, без учета территорий Донбасса.

«На Украине очень много проблем, я не хочу на них сейчас останавливаться. Это и 10 миллионов людей, которые живут за чертой бедности, и разваленная инфраструктура, и проблемы с монополистами в энергетике», — сказал Гончарук.

Он отметил, что украинское правительство разработало новую программу, которая направлена на то, чтобы исправить экономическое положение страны, сообщила газета «Взгляд».