Гончарук рассказал, сколько украинцев живут за чертой бедности
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что около 10 миллионов граждан живут за чертой бедности. Об этом сообщило РИА «Новости».
Согласно данным госстата, на Украине проживают 41,99 миллиона человек, без учета территорий Донбасса.
«На Украине очень много проблем, я не хочу на них сейчас останавливаться. Это и 10 миллионов людей, которые живут за чертой бедности, и разваленная инфраструктура, и проблемы с монополистами в энергетике», — сказал Гончарук.
Он отметил, что украинское правительство разработало новую программу, которая направлена на то, чтобы исправить экономическое положение страны, сообщила газета «Взгляд».