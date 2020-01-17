Гончарук был неизвестен украинцам до назначения премьером. Запомнится ли он чем-то после ухода?

«Решение Гончарука написать заявление об отставке связано, конечно же, с публикацией его беседы с представителями финансового блока Кабмина и Национального банка, в ходе которой он отметил слабую компетентность президента Зеленского в экономических вопросах. Как, кстати, и свою. Оппозиция через подконтрольные ей СМИ, естественно, раздула из этого небывалый скандал. Также за отставку Кабмина сразу же высказались депутаты из фракции „Слуги народа“, которых связывают с олигархом Коломойским. Это, в свою очередь, косвенно подтверждает версию о том, что именно Коломойский стоит за сливом записей беседы», — заявил Максим Яли.

По его словам, этот состав Кабмина и премьер по разным причинам успели сделать немного. Во-первых, с момента утверждения состава и начала работы прошло совсем мало времени. Во-вторых, коллектив достаточно разнородный, там есть представители разных групп влияния, поэтому необходимо было время на «притирку».

Из достижений собеседник «360» выделил макрофинансовую стабильность, которая отразилась на существенном укреплении национальной валюты. В основном благодаря продаже облигаций внутреннего государственного займа иностранным резидентам, которые решили заработать на относительно высоких ставках в национальной валюте. А если при этом гривна укрепляется, тогда при продаже и обратной конвертации они зарабатывают еще дополнительно не менее 10-12%. И в сумме получают очень высокий уровень прибыли.

С другой стороны, падение курса национальной валюты, по мнению Яли, уже привело к существенному падению прибыли отечественных экспортеров, которое неминуемо приводит к падению промышленного производства, наблюдавшемуся особенно остро во второй половине года уже при работе Гончарука и его Кабмина. Это грозит снижением роста ВВП уже в первом квартале нынешнего года. При том, что по внешним выплатам 2020 год будет для Украины так же, как и прошедший, крайне сложным. А если обрушится «пирамида» ОВГЗ, добавил политолог, это приведет к краху украинской экономики и резкому обвалу курса гривны, как это уже было в 2008.

По последним соцопросам, уровень доверия к премьеру Гончаруку хоть и имел тенденцию к снижению и значительно уступает поддержке президента Зеленского, но не являлся критично низким Максим Яли политолог.

При этом Яли подчеркнул, что до назначения на должность Гончарук был абсолютно неизвестен большинству граждан Украины, поэтому изначально не имел негативного рейтинга и воспринимался как член команды президента.

«Я совсем не уверен, что отставка Гончарука будет принята президентом Зеленским в ближайшие дни. Похоже, что сам Гончарук не хочет отставки. Об этом свидетельствует форма подачи заявления. Согласно Конституции, свое прошение об отставке он должен был подать Верховной раде, которая его и назначала. Именно она должна голосовать за или против отставки. Однако ответственность за принятие решения Гончарук делегировал Зеленскому. Если президент решит увольнять, в чем у меня есть сомнения, тогда уже заявление передадут в парламент», — объяснил собеседник и отметил, что у этого состава Кабмина есть индульгенция на год работы без права рассмотрения в парламенте вопроса отставки, так как утверждена работа на весь год.

Подождем, что решит лично Зеленский. Желающих возглавить Кабмин в такое время, скажу я вам, вряд ли будет много. Я имею в виду, конечно же, адекватных политиков и функционеров, понимающих риски, стоящие перед Украиной в этом году Максим Яли политолог.

Сам Алексей Гончарук после новостей о собственном уходе выступил в Раде и объяснил, что передал заявление об отставке президенту, чтобы заслужить и подтвердить его доверие: «Это связано с тем, что мы одна команда. Мы все пришли во власть и в парламент менять страну благодаря этому человеку. Благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все уважаем его, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%», — сказал Гончарук. Запись выступления опубликована в Facebook премьера.