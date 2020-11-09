Реклама смарт-часов удивила зрителей голыми людьми

На исландском телевидении запустили рекламу смарт-часов с голыми актерами. Пользователи по всему миру удивились отсутствию цензуры, а авторы ролика заявили, что нудисты помогут продвинуть идею бодипозитива.

Рекламный ролик снял исландский оператор мобильный связи Nova. На кадрах запечатлели голых людей со смарт-часами. Сначала актеры появляются одетыми, а затем начинают раздеваться и заниматься повседневными делами: идут в магазин, катаются на велосипедах и проводят встречи. При этом в рекламе призывают оставить телефон дома.

Видео разошлось по соцсетям, где пользовались принялись бурно его обсуждать. Многие написали, что в их странах вряд ли такое показали бы по телевидению из-за цензуры, пишет The Sun.

«Как это вообще разрешили транслировать?» — удивился один из пользователей Reddit.

В самой компании пояснили, что своей рекламой хотели распространить идею бодипозитива и показать людям, что им нечего стыдиться.

«Мы все красивы и хотим, чтобы люди чувствовали себя такими, какие они есть. В социальных сетях нас обвиняют в нереалистичных стандартах красоты и тела, но реальность не такая. Нам действительно нужно говорить о любви к себе и уважении к своему телу. <…> Нечего скрывать. Нечего стыдиться. Мы такие, какие мы есть», — заявили в Nova.

При этом было много и тех зрителей, кому реклама понравилась. Они оценили жизнерадостность и естественность ролика.