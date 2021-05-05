Голые украинки на яхте спровоцировали скандал в Турции. Фото

Нескольких девушек из Украины задержали в Турции. Скандал произошел из-за того, что они устроили голый фотосет на яхте. Снимки обнаженных моделей стояли достоянием общественности.

Сайт Pavlovsky.News написал, что пока девушки позировали обнаженными своему фотографу, их успели заснять с другой яхты. Кадры оказались в местных СМИ и интернете. После этого украинок задержала полиция.

Одна из девушек призналась, что ее и подруг целый день держали на допросах, но потом отпустили. Экс-задержанная добавила, что не понимает, почему такие ситуации происходят в 21-м веке.

«Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — сказала она.

Модель добавила, что она и ее коллеги никого не хотели обидеть. Сейчас девушки уже покинули территорию Турции.

В апреле в похожую ситуацию попали более десяти девушек в ОАЭ. Они приняли участие в обнаженной фотосессии на балконе одного из небоскребов Дубая. Их тоже засняли непричастные к фотосету люди и обнародовали кадры. Случился большой скандал, моделей задержали. Ими также оказались девушки из Украины. Позже их депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов.