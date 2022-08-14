«Голые и не смешные». Хитом британского ТВ стало шоу, где любовь выбирают по размеру пениса

Шоу «Голое влечение», где любовь выбирают по размеру пениса, стало хитом британского телевидения. Об этом рассказали в «Комсомольской правде».

Программа в популярном на Западе жанре «шоу свиданий» благополучно выходит в эфир на родине Шекспира и Диккенса уже седьмой год.

Так, в самом первым выпуске, вышедшем в эфир в июле 2016 года, перед участницей появились шесть кабинок с шестью полностью обнаженными мужчинами. В первом раунде были скрыты верхние части их тел, видны только ноги и то, что между ними. Участнице предлагалось отсеять одного из мужчин, ориентируясь лишь на визуальную оценку того, что она видела. В следующем раунде экран чуть поднялся, теперь было видно тело, но без головы. И так далее. В пятом раунде сама участница уже стояла на сцене голой.

В шоу также участвуют бисексуалы, геи и даже трансвеститы. Также создатели шоу яро выступают против эйджизма и фэтшейминга, то есть британское телевидение уже шесть лет спокойно показывает голых толстых старух или старых толстых обнаженных гомосексуалистов.

Конечно, даже в Великобритании нашлись люди, оказавшиеся против подобных свобод. Были даже жалобы в Office of Communications (Ofcom) — регулирующее деятельность теле- и радиостанций агентство. Но у него оказались связаны руки — шоу выходит в эфир в 22:00, то есть это «взрослое время», и показывать можно все что угодно с рейтингом 18+. Тем более раз не показываются половые акты, значит, никакого нарушения законодательства нет. И даже половые органы можно немного показывать, «если они оправданы контекстом». А контекст тут якобы есть — это же все ради поиска второй половинки.

Сейчас у шоу «Голое влечение» начался девятый сезон.

На этой неделе астраханские трансвеститы спели гимн России. Таким образом выступающие поддержали екатеринбургскую травести-артистку Бомбу Киберсиси (Сергея Нечаева), чье исполнение российского гимна с ЛГБТ-флагом в руке спровоцировало скандал.