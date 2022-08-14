«Голые и не смешные». Хитом британского ТВ стало шоу, где любовь выбирают по размеру пениса
Домохозяек Британии невозможно оторвать от телевизоров, где показывают «Голое влечение»
Шоу «Голое влечение», где любовь выбирают по размеру пениса, стало хитом британского телевидения. Об этом рассказали в «Комсомольской правде».
Программа в популярном на Западе жанре «шоу свиданий» благополучно выходит в эфир на родине Шекспира и Диккенса уже седьмой год.
Так, в самом первым выпуске, вышедшем в эфир в июле 2016 года, перед участницей появились шесть кабинок с шестью полностью обнаженными мужчинами. В первом раунде были скрыты верхние части их тел, видны только ноги и то, что между ними. Участнице предлагалось отсеять одного из мужчин, ориентируясь лишь на визуальную оценку того, что она видела. В следующем раунде экран чуть поднялся, теперь было видно тело, но без головы. И так далее. В пятом раунде сама участница уже стояла на сцене голой.
В шоу также участвуют бисексуалы, геи и даже трансвеститы. Также создатели шоу яро выступают против эйджизма и фэтшейминга, то есть британское телевидение уже шесть лет спокойно показывает голых толстых старух или старых толстых обнаженных гомосексуалистов.
Конечно, даже в Великобритании нашлись люди, оказавшиеся против подобных свобод. Были даже жалобы в Office of Communications (Ofcom) — регулирующее деятельность теле- и радиостанций агентство. Но у него оказались связаны руки — шоу выходит в эфир в 22:00, то есть это «взрослое время», и показывать можно все что угодно с рейтингом 18+. Тем более раз не показываются половые акты, значит, никакого нарушения законодательства нет. И даже половые органы можно немного показывать, «если они оправданы контекстом». А контекст тут якобы есть — это же все ради поиска второй половинки.
Сейчас у шоу «Голое влечение» начался девятый сезон.
На этой неделе астраханские трансвеститы спели гимн России. Таким образом выступающие поддержали екатеринбургскую травести-артистку Бомбу Киберсиси (Сергея Нечаева), чье исполнение российского гимна с ЛГБТ-флагом в руке спровоцировало скандал.