Голубиный помет обнаружили у гобеленов Рафаэля

В большой галерее королевского дворца Мадрида выставили 10 гобеленов Рафаэля с изображением сцен из книги «Деяния святых апостолов». Когда с наступлением лета помещения начали проветривать, в открытые окна стали слетаться голуби и гулять мимо произведений искусства. Об этом сообщило издание The Guardian.

Тревогу забила испанская газета ABC. По ее данным, под гобеленами появился птичий помет, однако в Институте культурного наследия Испании уверили, что все не так страшно: гобелены в целости и сохранности, во дворце нет голубиных гнезд, а чтобы прогнать птиц, в здании установили два ультразвуковых устройства.

«Параллельно с этим мы также контролируем открытие окон, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию воздуха в галерее, гарантировать безопасность посетителям и предотвратить проникновение птиц», — рассказали в учреждении.

Эти гобелены создали в Брюсселе в середине XVI века по эскизам Рафаэля. Он написал их по заказу папы Льва X в рамках проекта по украшению Сикстинской капеллы. Эти гобелены заинтересовали европейских королей — и они стали заказывать их копии. В Мадриде сейчас выставлены те, которые купил король Филипп II Испанский.