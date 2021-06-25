Голубиные гонки устроили в Великобритании. Но 10 тысяч птиц пропали

Жители разных британских городов устроили голубиные гонки. Но во время мероприятия тысячи птиц не вернулись обратно. Причиной исчезновения считают магнитную бурю.

Организаторы голубиных гонок выпустили птиц в Питерборо, сообщило издание The Independent. Голуби должны были лететь домой на время, но многие из них так и не прилетели.

Официальные представители мероприятия все еще подсчитывают количество пропавших птиц, но есть опасения, что речь идет о 10 тысячах голубей. У каждого участника гонок есть опознавательное кольцо с кодом и номером. По словам Ричарда Сэйерса из Северного Йоркшира, только в его деревне не досчитались порядка 300 птиц.

«Мы стали свидетелями одного из худших гоночных дней в нашей истории», — заявил он.

Генеральный директор Королевской ассоциации голубиных гонок Иэн Эванс назвал загадкой случившееся с голубями. При этом он добавил, что вероятной причиной пропажи птиц могла стать магнитная буря, в результате которой голуби дезориентировались.

«На первый взгляд погодные условия по всей стране были хорошими, ничто не свидетельствовало о том, что птицам будет сложно добраться домой. Но, если тысячи птиц просто не вернулись, это вызывает беспокойство», — сказал Эванс.

Владельцы голубей попросили всех, кто найдет дезориентированных птиц, дать им воды и накормить. Они считают, что голуби вернутся домой как только поправятся.