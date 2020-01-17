Голубей в сомбреро заметили на улицах Невады

До этого в Лас-Вегасе видели птиц, наряженных в крошечные ковбойские шляпы. Автор этих проделок все еще не найден.

Местные зоозащитники заявили: хоть это и мило, но наносит вред здоровью птиц. Головные уборы мешают им видеть, а клей, на котором они крепятся, токсичен для голубей. Предположительно, от этого уже умерла одна птица, на которую была надета ковбойская шляпа.

«Птицы страдают, и точно так же было в прошлом году в Лас-Вегасе. Одна из них недавно умерла», — возмутилась Ньюби.

Зоозащитники обратились к горожанам с просьбой помочь найти птицу в сомбреро, чтобы избавить ее от мешающего головного убора.