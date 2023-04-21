Мир 21 апреля 2023, 18:58 Голубая мечеть вновь заработала в Стамбуле после реставрационных работ

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В Стамбуле по случаю завершения поста Рамадан вновь открыли мечеть Султанахмет, известную как Голубая мечеть. На протяжении пяти месяцев она была закрыта на реставрацию, написало РИА «Новости».

По случаю дневной молитвы перед мечетью образовалась большая очередь из посетителей. Верующие разместились внутри, а также заполнили двор, написал «Взгляд».

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Реставрационные работы длились пять лет, однако закрыта мечеть была лишь на пять месяцев. Специалисты разобрали три минарета, так как наблюдались проблемы с их устойчивостью.