Голову свиньи подкинули к дому свидетеля защиты по делу Флойда

Свиную голову подкинули в США к дому, в котором проживал свидетель защиты бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил ABC News.

Полиция города Санта-Роза, штат Калифорния, сообщила, что голову свиньи на крыльцо дома подбросили несколько неизвестных в черной одежде. В этом доме проживал Барри Брод, бывший коллега Шовина. Брод выступает как свидетель защиты на процессе в отношении экс-полицейского.

Злоумышленники также облили фасад красной жидкостью, похожей на кровь животного. Полицейских вызвали местные жители. Стражи порядка решили, что атака вандалов была направлена именно против Брода, хотя в этом доме он не живет уже несколько лет.

Правоохранители сообщили, что те же самые хулиганы, предположительно, облили чем-то похожим на кровь скульптуру в виде руки, расположенную рядом с торговым центром. Это произошло примерно через 45 минут после того, как на крыльцо подбросили свиную голову. У скульптуры возле ТЦ вандалы также оставили табличку с изображением свиньи.

Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими в Миннеаполисе в мае прошлого года. Адвокат Шовина ранее в ходе судебного заседания впервые представил видео, на котором показано, что полицейский на самом деле упирался не в шею афроамериканца, а в его спину.

Патологоанатом ранее пришел к выводу, что причиной смерти Флойда стала остановка сердца, а не нехватка кислорода. Об этом писала «Газета.ru».

В Миннесоте ранее вспыхнули новые протесты после очередного убийства афроамериканца сотрудником полиции. Об этом сообщал RT.