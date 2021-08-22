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    22 августа 2021, 16:27

    «Головой в бортик без меня». Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины

    Анатолий Минкин

    Золотая медалистка Олимпийских игр 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл заявила, что отказывается от гражданства Украины. На своей странице в Instagram она опубликовала фото документа о получении гражданства США.

    «Головой в бортик без меня». Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины

    В подписи к фотографии спортсменка указала, что Конституция Украины допускает наличие только одного гражданства.

    «Я больше никому ничего не доказываю. Нет так нет. Головой в бортик без меня», — написала Баюл.

    По данным СМИ, вид на жительство в США Оксана Баюл получила еще в 1994 году. Там она проводила практически все свое время, возвращаясь на Украину лишь изредка. О получении ей американского гражданства стало известно не так давно.

    Кроме победы на Олимпийских играх в 1994 году, в активе фигуристки есть золото чемпионата мира 1993 года и две серебряные медали чемпионата Европы 1993 и 1994 годов.