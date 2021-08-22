«Головой в бортик без меня». Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины

Золотая медалистка Олимпийских игр 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл заявила, что отказывается от гражданства Украины. На своей странице в Instagram она опубликовала фото документа о получении гражданства США.

В подписи к фотографии спортсменка указала, что Конституция Украины допускает наличие только одного гражданства.

«Я больше никому ничего не доказываю. Нет так нет. Головой в бортик без меня», — написала Баюл.

По данным СМИ, вид на жительство в США Оксана Баюл получила еще в 1994 году. Там она проводила практически все свое время, возвращаясь на Украину лишь изредка. О получении ей американского гражданства стало известно не так давно.

Кроме победы на Олимпийских играх в 1994 году, в активе фигуристки есть золото чемпионата мира 1993 года и две серебряные медали чемпионата Европы 1993 и 1994 годов.