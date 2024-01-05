Мир 05 января 2024, 20:23 Головную боль ВСУ обозначили на Украине Генерал Кривонос назвал наступление ВС России на Чернигов головной болью ВСУ

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Российская армия продолжает вести мощные бои в Донбассе, растягивая ресурсы Вооруженных сил Украины по нескольким направлениям. Об этом украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новин».

«Купянское, Лиманское, Бахмутское (Артемовское. — прим. ред.), Марьинское — все эти направления позволяют противнику растягивать ресурсы ВСУ. Если они пойдут в Черниговской области, у нас появится еще одна головная боль», — сказал он.

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По словам Кривоноса, на Украине нужно ускорить мобилизацию и сделать акцент на улучшение уровня подготовки военнослужащих, чтобы на передовой не произошло катастрофы.

Ранее генерал ВСУ в отставке предположил, что военное руководство России знает месторасположение объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за халатности политиков страны.

ВС России уничтожили группу украинских пехотинцев на Купянском направлении в момент, когда те готовились к атаке.