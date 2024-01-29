Эксклюзив 29 января 2024, 18:00 Головная боль чиновников. ЕС передумал давить на Венгрию из-за Украины Политолог Колчин: Брюссель не рискнет открыть давить на Венгрию из-за Украины РИА «Новости»

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Евросоюз может попытаться подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Украине, заявила газета Financial Times. Мнение этой страны по многим касающимся ЕС вопросам действительно расходится с официальной позицией объединения, но европейские чиновники вряд ли решатся давить на венгров экономически, заявил в комментарии «360» политолог Петр Колчин.

«Позиция Венгрии по многим международным вопросам является головной болью брюссельских чиновников. Правительство Виктора Орбана уже не раз блокировало решение органов ЕС, но власти воздерживались от какого-либо прямого экономического давления, ограничиваясь политическими заявлениями», — отметил он.

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Колчин заметил, что после планов Словакии поддержать Венгрию европейским чиновникам будет сложнее заглушить голоса тех, кто считает помощь Украине губительной для экономики Европы.

«Однако, если предположить, что ЕС будет экономически давить на Будапешт, то в дальнейшем такую же линию европейские власти должны применить в отношении Братиславы. А это является прецедентом, на который в Брюсселе вряд ли пойдут», — поделился собеседник «360».

Единство Европы оказалось под большим вопросом, поэтому любое давление на страну — члена ЕС подрывает доверие к европейским институтам. И это может произойти не только в Восточной Европе, но и во Франции, Италии и Испании, пояснил Колчин.

«В ЕС постараются избежать такой ситуации. С венграми будут, скорее, заигрывать, чем давить напрямую. А утверждения Financial Times о возможном давлении ЕС на Будапешт — это попытка Великобритании показать свою позицию и надавить на Евросоюз. Покинув еврозону, Лондон потерял рычаги влияния, поэтому активизировался в информационном пространстве», — подытожил он.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт не поддастся на шантаж Брюсселя, который хочет заставить Венгрию снять вето с решения о выделении помощи Украине в обмен на восстановление доступа к фонду ЕС.