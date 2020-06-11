Головченко утвердили на должность премьер-министра Белоруссии
Роман Головченко утвержден на пост премьер-министра Белоруссии. Такое решение сегодня приняли члены нижней палаты парламента республики. Об этом сообщил ТАСС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Головченко возглавить правительство страны после того, как отправил прежний состав кабинета министров в отставку, сообщил сайт «Аргументы и факты».
Напомним, Лукашенко назначил Головченко премьером вместо Сергея Румаса. До этого Головченко был главой Государственного военно-промышленного комитета.