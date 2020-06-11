Головченко утвердили на должность премьер-министра Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Головченко возглавить правительство страны после того, как отправил прежний состав кабинета министров в отставку, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Напомним, Лукашенко назначил Головченко премьером вместо Сергея Румаса. До этого Головченко был главой Государственного военно-промышленного комитета.