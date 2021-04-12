Голова девушки начала парить во время окраски волос. Видео

Пользовательница TikTok с ником imamericahdz показала подписчикам последствия окрашивания волос в домашних условиях. От ее головы повалил пар, а несколько прядей выпало.

В конце ролика девушка показала, что одну половину волос решила покрасить в черный, а вторую — в красный. Эксперимент не удался. От ее головы повалил пар, несколько прядей волос оказалось в рукомойнике, а результат не совпал с планами.

«Волосы стали фиолетовыми. Получилось довольно мило», — заявила девушка.

Ее пост собрал более 1,6 миллиона лайков и более 3,4 тысячи комментариев. Пользователи попросили девушку в следующий раз сходит в парикмахерскую и признались, что после этого видео начали бояться окраски волос.

Ранее британские ученые заявили об опасности развития рака молочной железы у женщин, которые красят волосы. Дерматолог и трихолог Юлия Галлямова объяснила, что вещества, которые содержатся в краске, не проникают в кожу. По ее словам, эта процедура никак не может привести к онкологическому заболеванию.