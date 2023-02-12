Мир 12 февраля 2023, 16:13 Голосование в ООН по резолюции против России лишь выявит ее истинных союзников Политолог Безпалько: Запад попытается пнуть Россию в ООН в годовщину СВО Unsplash

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Антироссийская резолюция, голосование по которой пройдет в Генассамблее ООН, будет носить чисто рекомендательный характер, но продемонстрирует, кто является истинным союзником России. По сути, Запад просто попытается «пнуть» страну к годовщине спецоперации. Таким мнением с РИА «Новости» поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

«Я допускаю, что попытаются еще раз пнуть нашу страну. <…> Но я напомню, что в реальности было много специальных военных операций, интервенций, которые допускали западные страны против других суверенных государств», — подчеркнул эксперт.

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Он напомнил, что тогда Генассамблея ООН «не устраивала подобных демаршей», а если это и происходило, то не влияло на политику тех государств. Политолог предположил, что Россия попытается заблокировать принятие резолюции, но если у нее и не получится, это все равно ни на что не повлияет — подобные резолюции не носят обязательный характер.

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Безпалько указал, что стране сейчас стоит сохранить свои позиции в ООН, но учитывать ее понизившееся значение и выстраивать партнерство с другими государствами. Роли ООН в международных делах уже не следует придавать большое значение, считает политолог.

По его мнению, на голосовании по резолюции Россию поддержат Белоруссия, Казахстан, Армения, Куба, Сирия, Иран, Китай, Эритрея и некоторые другие страны Африки, которые «недовольны диктатом Запада» и навязываемой им повесткой.