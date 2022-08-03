Начало почтового голосования по выбору нового премьер-министра Великобритании отложено, сообщила газета The Telegraph. Причиной такого решения стал возможный риск взлома.

Как следует из материала, старт процесса голосования отложили после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ) заявил, что хакеры могут изменить голоса. GCHQ отвечает за информационную защиту правительства и вооруженных сил Великобритании.

Консервативной партии ничего не оставалось, кроме как отменить изначальные планы, которые бы позволили ее членам в процессе голосования менять свой выбор.

Бюллетени для почтового голосования должны были начать поступать членам Консервативной партии с понедельника, но, как отмечено в статье, они еще не были отправлены.

В начале июля Борис Джонсон объявил об отставке с постов главы Консервативной партии Великобритании и вице-премьера страны. При этом, по данным британских СМИ, он рассчитывает в будущем вновь занять эту должность.

Кресло премьер-министра страны хочет занять и глава МИД Великобритании Лиз Трасс. В своих выступлениях она намерена выбрать жесткую риторику в отношении России и Китая. Это станет противовесом позиции еще одного претендента на вакантное место — бывшего министра финансов Риши Сунака.