Мир 23 марта 2023, 23:37 Голосование по резолюции о расследовании диверсии на СП проведут 27 марта Зампостпред при ООН Полянский: голосование о расследованию диверсии на СП пройдет 27 марта сайт постпредства России при ООН

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Совет Безопасности ООН проведет голосование по российской резолюции о расследовании диверсии на газопроводе «Северный поток». Оно пройдет 27 марта. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что западные делегации демонстративно в работу не включились.

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«Мы добросовестно в течение месяца вели экспертную работу над текстом, убрали все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров. В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный „аргумент“: международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии», — заявил Полянский.

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Зампостпред при ООН добавил, что Китайская Народная республика стала соавтором российской резолюции. По словам Полянского, к России могут присоединиться и другие страны.