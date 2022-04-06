Голосование по вопросу временной приостановки членства России в Совете ООН по правам человека проведут в Генеральной ассамблее в четверг. Об этом со ссылкой на источник во всемирной организации сообщило AFP, передал ТАСС.

По словам источника, голосование в ГА ООН по вопросу приостановки членства РФ в СПЧ состоится завтра в 17:00 по московскому времени.

Исключения России из СПЧ ООН добиваются американцы. Постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что они рассчитывают проголосовать по этому вопросу в ГА ООН на этой неделе, возможно, в четверг.

Вопрос приостановки членства России в СПЧ ООН подняли после того, как западные и украинские СМИ начали распространять фейки о предполагаемых массовых убийствах мирных жителей Бучи, в которых голословно обвинили российских военных. В Минобороны РФ отвергли все обвинения и заявили, что распространяемые снимки из Бучи являются провокацией. В ведомстве напомнили, что войска России вышли из города еще 30 марта, а фотографии с предполагаемыми трупами появились спустя несколько дней.