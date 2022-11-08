Голосование на промежуточных выборах в конгресс стартовало в США | 360°

Мир 08 ноября 2022, 22:59 Голосование на промежуточных выборах в конгресс стартовало в США CNN: во всех штатах США началось голосование на промежуточных выборах в конгресс Pxhere

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Голосование на промежуточных выборах стартовало во вторник утром в США. Первые избирательные участки открылись в 05:00 (13:00 по московскому времени) в штате Вермонт, сообщил CNN.

К 20:00 по московскому времени участки открылись по всей стране. Голосование завершится с закрытием избирательных участков в штате Гавайи в 19:00 по местному времени.

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Телекомпания NBC сообщила, что большая часть американских избирателей уже проголосовала досрочно — по почте или на отдельных избирательных участках. В общей сложности на промежуточных выборах свои голоса отдали свыше 42 миллионов человек, из которых 45% поддержали кандидатов от Демократической партии.

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Американцы выбирают 435 членов палаты представителей (нижняя палата конгресса) и 35 из 100 членов сената (верхняя палата). Также проведут выборы губернаторов 36 из 50 штатов.

Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в конгресс. На избирательном участке в Уилмингтоне (штат Делавэр) американский лидер побывал в компании своей 18-летней внучки Натали.