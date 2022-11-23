Мир 23 ноября 2022, 00:28 «Голосование было бесчестным». Трамп призвал провести перевыборы в Конгресс Экс-президент США Трамп призвал провести перевыборы в Конгресс РИА «Новости»

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Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал провести повторные выборы в Конгресс США. В своей соцсети Truth Social он заявил, что прошедшее промежуточное голосование было бесчестным.

«Голосование было бесчестным. <…> Эти выборы были позором. Когда республиканцы подготовили все к Дню выборов и затем, когда это произошло, республиканские машины [по обработке голосов] были сломаны», — написал Трамп.

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Согласно прогнозу журналистов, представители Республиканской партии получают 219 мандатов в Палате представителей, а демократы — 212 мест. Президент США Джо Байден уже поздравил с победой на предварительных выборах лидера республиканцев в Палате Кевина Маккарти.

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При этом в Сенате контроль получает Демократическая партия. Необходимое количество мест ей предоставили после победы Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Демократам для победы нужны 50 мест, так как возглавляет верхнюю Палату вице-президент демократической администрации Камала Харрис.

Промежуточные выборы в Конгресс проходили в США 8 ноября. Американцы выбирали конгрессменов в Палату представителей и Сенат. Официальные итоги голосования пока не объявили, так как обработка бюллетеней еще продолжается.