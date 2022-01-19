В 1992 году Южная Осетия провела референдум, по итогам которого отделилась от Грузии. «За» проголосовали 98% населения нынешней республики. Этому предшествовали Южноосетинская война, обострение межнациональных отношений и затяжной конфликт.

Претензии на территорию Южной Осетии Грузия предъявила весной 1917 года, после распада Российской империи. Осетины потребовали предоставить им право на самоопределение, как и другим кавказским народам.

В июне 1920-го они дали отпор грузинским отрядам, поддержали большевиков и провозгласили в Осетии советскую власть. В осетинских селах со стороны Грузии начались масштабные карательные операции. Однако уже в 1921-м грузины тоже признали власть Советов, а в 1922-м Осетию разделили на Северную и Южную. Центром последней стал Цхинвал. Южная Осетия оказалась в составе Грузинской ССР, но обладала правами автономной области.

В последние годы существования Советского Союза в Грузии обострились межнациональные отношения. В стране рос рейтинг грузинских националистов, чье движение сделало очередной виток.

Осетины попытались в ноябре 1989 года придать ЮОАО статус автономной республики, но не вышло. Грузинские националисты во главе с Звиадом Гамсахурдией в ответ организовали поход на столицу Южной Осетии и устроили ее блокаду. Не обошлось без жертв и пострадавших с осетинской стороны.

Процессы в Грузии заставили Южную Осетию 20 сентября 1990 года объявить себя суверенной республикой в составе СССР. В Цхинвал в начале января 1991-го вошли подразделения милиции и национальной гвардии Грузии, что в итоге привело к длительному вооруженному конфликту.

Референдум 19 января 1992 года провели в рамках Закона СССР о выходе республик. Люди шли голосовать в мороз, рискуя попасть под оружейный обстрел. Бюллетени для голосования, по данным из открытых источников, получили 53 441 человек. Все бланки оказались в ящиках. За отделение от Грузии проголосовали 53 308 граждан, против — 48. Недействительными признали 85 бюллетеней.

Стычки между грузинскими и южноосетинскими силами прекратились после введения в регион миротворцев из числа российского, грузинского и осетинского батальонов. Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе летом 1992 года вместе с главой РФ Борисом Ельциным подписали Дагомысское соглашение, ставшее началом мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта.

Ситуация вновь обострилась при приходе к власти в Грузии Михаила Саакашвили. Начался очередной грузино-осетинский конфликт, однако независимость Южной Осетии признали в РФ и ввели войска. Российские военные перешли линию разграничения Абхазии, Южной Осетии и Грузии 11 августа 2008 года и начали движение вглубь страны. Об окончании активных боевых действий российская сторона объявила уже на следующий день, но войска РФ оставались на грузинской территории до 16 августа.