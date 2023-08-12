Мир 12 августа 2023, 10:38 «Голоса становятся громче». Украина призналась, что ее все активнее призывают к переговорам с Россией Глава МИД Украины Кулеба: страну все активнее призывают к переговорам с Россией piqsels

Читать 360tv в

Украину все активнее призывают к переговорам с Россией, к этим призывам присоединяется больше и больше стран, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его процитировало местное издание «РБК-Украина».

Министр предупредил, что в свете этого страну ждет «трудный политический сезон».

Реклама

«Голоса становятся громче. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», — заявил Кулеба.

Россия не раз заявляла об открытости к переговорам. Притом глава Чечни Рамзан Кадыров накануне высказал мнение, что как раз ей переговоры не нужны: страна и так выигрывает «по всем фронтам». Украина же еще в прошлом году на законодательном уровне заблокировала переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев, неизменные требования Украины о капитуляции ВС России демонстрируют неготовность киевского режима начать какие бы то ни было переговоры.