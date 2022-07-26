Президент США Джо Байден заболел ковидом. Во время виртуальной встречи с руководителями корпораций он рассказал о самочувствии, сообщили «Известия».

«Я чувствую себя хорошо. Разве что голос все еще хриплый», — сказал он.

Джо Байден признался, что проспал две ночи. Он вышел на работу удаленно из резиденции, но по обычному графику, по девять часов в день. Вернуться на службу лично 79-летний политик планирует в конце недели. Видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Сигнал».

Незадолго до этого лечащий врач президента США Кевин О’Коннор заявил, что назначил ему препарат Paxlovid. Легкие Джо Байдена чистые, проблем с давлением, пульсом и температурой тела нет. У него осталась боль в горле.