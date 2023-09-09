Мир 09 сентября 2023, 15:53 «Голос развивающегося мира». Шерпа РФ в G20 рассказала, чем запомнится саммит в Нью-Дели Шерпа РФ Лукаш: саммит G20 в Нью-Дели был одним из самых сложных в истории РИА «Новости»

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Саммит G20 в Нью-Дели стал одним из самых сложных в истории «Двадцатки», заявила шерпа России в организации Светлана Лукаш. Видео с ее комментарием появилось в Telegram-канале «Смотри».

«Я считаю, это был, наверное, один из самых сложных саммитов „Группы двадцати“ за почти 15-летнюю историю. <…> В этом году G20 звучит голосом развивающегося мира. Это ключевое достижение саммита», — считает Лукаш.

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Она отметила, что согласование декларации саммита заняло в общей сложности почти 20 дней. Договориться страны не могли не только по украинскому, но и по всем ключевым вопросам: изменение климата, переход к низкоуглеродным энергетическим системам, реформа многосторонних финансовых институтов.

По словам шерпы России, главной задачей было «переломить крен», пока еще существующий в международных организациях: действие в интересах Запада. Можно сказать, что эту задачу удалось выполнить.