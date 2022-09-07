Энергетический кризис положит конец процветанию ЕС | 360°

Эксклюзив 07 сентября 2022, 21:45 Поделиться Telegram

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Viber Энергетический кризис положит конец процветанию ЕС Европейцам объяснили, почему энергетический кризис положит конец их процветанию Unsplash/Tom Parsons

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Евросоюз никогда не был зоной равных возможностей для всех его членов. Традиционно у Германии, Франции и Великобритании было больше ресурсов, поэтому по своему экономическому потенциалу они превосходили других стран-участниц ЕС. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» поразмышлял над тем, как энергетический кризис «обнулил» экономику Европы и почему это произошло. Далее — прямая речь.

Вы наверняка помните такое понятие, как «Европа двух скоростей». Оно символизировало неравенство экономического развития стран-членов Евросоюза. Страны Старой Европы значительно превосходили в экономическом отношении страны Европы южной. А когда к Евросоюзу начали присоединяться страны восточной Европы — это понятие стало более чем актуальным.

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За то время, которое многие страны востока Европы находятся в Евросоюзе, их экономическое положение ничуть не улучшилось. Нищими остаются Румыния и Болгария, состояние «благородной гордой бедности» влачат Литва и Латвия. Немного получше дела обстоят в Польше и еще лучше в Чехии, которые не стали вводить у себя «евро» и до последнего времени худо-бедно развивались.

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Но похоже, что скоро Европа двух скоростей закончится. И не потому, что экономические неразвитые страны совершат чудесный прорыв и сравняются по экономическим показателям со странами богатыми. Нет. Все будет происходить ровно наоборот. И этот процесс уже запущен. Остановить его еще можно, но те политики, в руках которых сейчас находится власть, просто не в состоянии этого сделать. Если правящие элиты в европейских странах в ближайшее время не сменятся, то развитые страны Европы начнут достаточно быстро двигаться в сторону своих «бедных родственников».

Главная опасность — закрытие производств в странах Старой Европы. Промышленность может просто не пережить энергетического кризиса, он станет для нее фатальным. Старая Европа, в отличие от новых членов Евросоюза, всегда была индустриальной. Да — часть производств была выведена в Китай и другие страны, но базовые отрасли промышленности всегда были «священной коровой» и на них никто не покушался. Это высокотехнологичный химпром, станкостроение, машиностроение, кое-какая металлургия и многое другое. Вся эта прелесть потребляла огромное количество энергии, проблем с которой не было благодаря России. Но сейчас вся эта промышленность может накрыться медным тазом.

Я не знаю, может Шольц на самом деле сможет зимой обогреть бюргеров в их домах и квартирах. Это не так уж и сложно. Но он точно не сможет накормить энергией огромные промышленные парки, которые буквально в каждом немецком городе. И пусть люди зимой не будут мерзнуть — что тоже не факт, но что делать с сотнями тысяч потерянных рабочих мест? А в итоге даже не с сотнями тысяч, а с миллионами, ибо остановившаяся промышленность потянет за собой и сферу услуг. У людей попросту не будет денег.

Хотя — может я и неправ, насчет конца Европы двух скоростей. Она все-таки может сохраниться, потому что страны Восточной Европы могут грохнуться еще ниже. И пропорция сохранится. Вот только не уверен, что немецким бюргерам от этого станет хоть чуточку лучше.

Unsplash/Jake Nebov

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