Голос горцев. Открылись все участки для выборов президента Южной Осетии
Откылись все 72 избирательных участка для голосования за президента Южной Осетии
Граждане Южной Осетии сегодня голосуют за будущего главу республики. Об открытии всех избирательных участков ТАСС сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристина Авлохова.
Южноосетинцы смогут проголосовать в 72 пунктах. Основная часть избирательных участков находится на территории республики. Также обозначить свой выбор граждане Южной Осетии могут в Москве, Владикавказе и столице Абхазии — Сухуме.
Авлохова сказала, что все члены избирательных комиссий прошли соответствующее обучение.
За должность президента республики борются следующие кандидаты: действующий лидер Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.
Нынешний глава кавказской республики ранее заявлял, что после президентских выборов в Южной Осетии могут принять решение о вхождении региона в состав России. Для этого власти планируют провести два этапа референдума.