Голографическая Уитни Хьюстон отправится в тур по Великобритании

Британский тур голографического изображения американской певицы Уитни Хьюстон начнется в 2020 году.

Шоу будет организовано компанией Base Entertainment, которая работала над созданием голограмм музыкантов Роя Орбисона и Эми Уайнхаус. Специалисты трудились над виртуальной моделью Хьюстон на протяжении двух лет. Об этом сообщило издание The Independent.

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Этот тур Хьюстон станет «невероятным зрелищем». Об этом изданию Music Week рассказал старший вице-президент по маркетингу музыкальной издательской компании Primary Wave Сет Фабер.

Эта компания заключила многомиллионный контракт, согласно которому получила право использовать имя и образ Хьюстон для рекламных кампаний, а также получать 50% роялти от использования музыки, фильмов и товаров, к созданию которых была причастна певица.

«Так много усилий ушло на то, чтобы сделать шоу максимально достоверным. Это будет феноменальный опыт», — добавил Фабер.

Хьюстон ушла из жизни в 2012 году в 48-летнем возрасте. Она умерла в гостиничном номере отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз накануне церемонии вручения премии «Грэмми».

Певица выпустила семь альбомов, которые были высоко оценены критиками, а сама за достижения в творчестве получила множество престижных премий.

В 1992 году она исполнила главную роль в картине режиссера Мика Джексона «Телохранитель». За саундтрек в исполнении Хьюстон фильм был номинирован на премию «Оскар».