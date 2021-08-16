Голодный аллигатор выскочил из вольера к ногам кормившей его сотрудницы

Огромный голодный аллигатор выпрыгнул из вольера и прямо к ногам кормившей его сотрудницы зоопарка в Калифорнии. Видео его прыжка за куриным мясом появилось в TikTok-аккаунте зверинца.

«Ну, такое не ожидалось. Вопрос в том, как он вернется назад», — говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как девушка со смехом открывает вольер и в окно к ней тянутся два аллигатора. Один из них, по кличке Дарт, настолько обрадовался курице, что неуклюже вывалился на пол рядом со смотрительницей. При этом она совсем не испугалась, а только оттолкнула от рептилии ящик с мясом, чтобы Дарт не расправился со всей едой в один присест.

Потом она попыталась дать еще один кусок второму аллигатору, который продолжил торчать в открытом окне, но мясо упало на пол. Тогда девушка, не переставая смеяться, перегородила окно рукой, чтобы из вольера не вылез и второй хищник. Ролик набрал почти 90 миллионов просмотров и 5,9 миллиона лайков.

Затем в аккаунте зоопарка появился еще один TikTok, на котором Джульетта (так зовут сотрудницу зоопарка) вместе со своим коллегой запихивает Дарта назад в вольер. Ему сначала это несильно нравится, но в конце концов операция заканчивается благополучно. Дарт оказался в воде, а сотрудники сохранили все свои конечности.