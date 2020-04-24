Business Insider рассказал о многокилометровых очередях голодных американцев

Многие жители США потеряли работу из-за пандемии коронавирусной инфекции. Нагрузка на благотворительные организации, которые занимаются поставками еды, увеличилась на 70%. Из-за этого образовались гигантские очереди из людей, которые хотят получить коробку с продуктами.

Как сообщает Business Insider, около 95% всех продовольственных банков в сети Feeding America столкнулись с этой проблемой. Многие из них беспокоятся, что при продлении режима изоляции им не хватит средств для всех нуждающихся. Ведь их число быстро увеличивается.

По словам руководителя продовольственного банка в Сан-Антонио Эрика Купера, таких многокилометровых очередей за продуктами, как на прошлой неделе, около десять тысяч человек он никогда не видел.

«Конца кризиса не предвидится, так же как и конца этих очередей из автомобилей», — говорит он.

По его словам, до пандемии коронавируса банк в Сан-Антонио обслуживал около 60 тысяч человек в неделю. Теперь это число увеличилось до 120 тысяч.

«Я понимаю, что, прежде чем начать уменьшаться, очереди сначала станут длиннее. И мы должны быть готовы накормить их. Вопрос в том, хватит ли нам еды», — отметил он.

Он добавил, что в такой ситуации просто «надеется на чудо».

В Feeding America считают, что скоро еще 17,1 миллиона американцев начнут испытывать нехватку продовольствия.

Помимо этого, продовольственные банки страдают от дефицита рабочих рук и волонтеров — они боятся подхватить инфекцию. А также от нехватки защитных средств — медицинских масок и перчаток.

Ранее правительство РФ и Госдума обсудили вопросы продовольственной безопасности. Во время встречи они обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса.